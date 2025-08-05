Währungen / ALGT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ALGT: Allegiant Travel Company
62.51 USD 0.45 (0.73%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALGT hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.35 bis zu einem Hoch von 63.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Allegiant Travel Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALGT News
- Airline Stock Roundup: DAL's Improved Q3 Revenue View, ALGT in Focus
- Copa Holdings' August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Allegiant August 2025 Traffic Numbers Improve Year Over Year
- Allegiant reports 12.6% passenger growth in August
- Spirit Airlines erneut zahlungsunfähig: Branche wappnet sich für die Folgen
- Spirit Airlines stock files for bankruptcy again as industry braces for impact
- Allegiant to Launch New Nonstop Flights for Boosting Connectivity
- What now for airlines after Spirit Airlines bankruptcy?
- How you can still get a refund for a delayed or canceled flight even as Trump scraps Biden’s airline compensation proposal
- Allegiant Travel completes $200 million sale of Sunseeker Resort assets
- Allegiant Travel (ALGT) Up 32% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Airline Stock Roundup: ALGT's Impressive July Traffic, DAL, LUV in Focus
- Allegiant July 2025 Traffic Numbers Improve Year Over Year
- Investing in the red-hot airline sector? You may want to avoid these stocks.
- Here's Why You Should Give Allegiant Stock a Miss Now
- Allegiant: Sunseeker Failure Ends, Upside For Airline Operations (NASDAQ:ALGT)
- Allegiant pilots prepare no confidence vote against management
- Allegiant adds Atlantic City to network with four new Florida routes
- Spirit Air Sends An Ominous Warning. Here's Why Most Airline Stocks Rallied.
- Raymond James raises Allegiant Travel price target to $8.50 on market stabilization
- Allegiant Q2 Earnings Surpass Estimates, Decline Year Over Year
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- Allegiant (ALGT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Allegiant Travel Company (ALGT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
60.35 63.31
Jahresspanne
39.80 107.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.06
- Eröffnung
- 62.70
- Bid
- 62.51
- Ask
- 62.81
- Tief
- 60.35
- Hoch
- 63.31
- Volumen
- 981
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- 2.07%
- 6-Monatsänderung
- 22.64%
- Jahresänderung
- 13.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K