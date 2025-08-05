KurseKategorien
Währungen / ALGT
Zurück zum Aktien

ALGT: Allegiant Travel Company

62.51 USD 0.45 (0.73%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALGT hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.35 bis zu einem Hoch von 63.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Allegiant Travel Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALGT News

Tagesspanne
60.35 63.31
Jahresspanne
39.80 107.57
Vorheriger Schlusskurs
62.06
Eröffnung
62.70
Bid
62.51
Ask
62.81
Tief
60.35
Hoch
63.31
Volumen
981
Tagesänderung
0.73%
Monatsänderung
2.07%
6-Monatsänderung
22.64%
Jahresänderung
13.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K