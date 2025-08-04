통화 / ALGT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ALGT: Allegiant Travel Company
61.00 USD 1.51 (2.42%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALGT 환율이 오늘 -2.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.30이고 고가는 62.87이었습니다.
Allegiant Travel Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALGT News
- Airline Stock Roundup: DAL's Improved Q3 Revenue View, ALGT in Focus
- Copa Holdings' August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Allegiant August 2025 Traffic Numbers Improve Year Over Year
- Allegiant reports 12.6% passenger growth in August
- Spirit Airlines stock files for bankruptcy again as industry braces for impact
- Allegiant to Launch New Nonstop Flights for Boosting Connectivity
- What now for airlines after Spirit Airlines bankruptcy?
- How you can still get a refund for a delayed or canceled flight even as Trump scraps Biden’s airline compensation proposal
- Allegiant Travel completes $200 million sale of Sunseeker Resort assets
- Allegiant Travel (ALGT) Up 32% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Airline Stock Roundup: ALGT's Impressive July Traffic, DAL, LUV in Focus
- Allegiant July 2025 Traffic Numbers Improve Year Over Year
- Investing in the red-hot airline sector? You may want to avoid these stocks.
- Here's Why You Should Give Allegiant Stock a Miss Now
- Allegiant: Sunseeker Failure Ends, Upside For Airline Operations (NASDAQ:ALGT)
- Allegiant pilots prepare no confidence vote against management
- Allegiant adds Atlantic City to network with four new Florida routes
- Spirit Air Sends An Ominous Warning. Here's Why Most Airline Stocks Rallied.
- Raymond James raises Allegiant Travel price target to $8.50 on market stabilization
- Allegiant Q2 Earnings Surpass Estimates, Decline Year Over Year
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- Allegiant (ALGT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Allegiant Travel Company (ALGT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Allegiant Travel (ALGT) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
일일 변동 비율
60.30 62.87
년간 변동
39.80 107.57
- 이전 종가
- 62.51
- 시가
- 62.87
- Bid
- 61.00
- Ask
- 61.30
- 저가
- 60.30
- 고가
- 62.87
- 볼륨
- 1.003 K
- 일일 변동
- -2.42%
- 월 변동
- -0.39%
- 6개월 변동
- 19.68%
- 년간 변동율
- 10.93%
20 9월, 토요일