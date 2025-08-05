Devises / ALGT
ALGT: Allegiant Travel Company
61.00 USD 1.51 (2.42%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALGT a changé de -2.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.30 et à un maximum de 62.87.
Suivez la dynamique Allegiant Travel Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
60.30 62.87
Range Annuel
39.80 107.57
- Clôture Précédente
- 62.51
- Ouverture
- 62.87
- Bid
- 61.00
- Ask
- 61.30
- Plus Bas
- 60.30
- Plus Haut
- 62.87
- Volume
- 1.003 K
- Changement quotidien
- -2.42%
- Changement Mensuel
- -0.39%
- Changement à 6 Mois
- 19.68%
- Changement Annuel
- 10.93%
20 septembre, samedi