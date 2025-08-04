Valute / ALGT
ALGT: Allegiant Travel Company
61.00 USD 1.51 (2.42%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALGT ha avuto una variazione del -2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.30 e ad un massimo di 62.87.
Segui le dinamiche di Allegiant Travel Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
60.30 62.87
Intervallo Annuale
39.80 107.57
- Chiusura Precedente
- 62.51
- Apertura
- 62.87
- Bid
- 61.00
- Ask
- 61.30
- Minimo
- 60.30
- Massimo
- 62.87
- Volume
- 1.003 K
- Variazione giornaliera
- -2.42%
- Variazione Mensile
- -0.39%
- Variazione Semestrale
- 19.68%
- Variazione Annuale
- 10.93%
20 settembre, sabato