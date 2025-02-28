Dövizler / ALG
ALG: Alamo Group Inc
198.22 USD 5.64 (2.77%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALG fiyatı bugün -2.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 198.12 ve Yüksek fiyatı olarak 203.12 aralığında işlem gördü.
Alamo Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
198.12 203.12
Yıllık aralık
157.14 233.25
- Önceki kapanış
- 203.86
- Açılış
- 203.12
- Satış
- 198.22
- Alış
- 198.52
- Düşük
- 198.12
- Yüksek
- 203.12
- Hacim
- 178
- Günlük değişim
- -2.77%
- Aylık değişim
- -4.93%
- 6 aylık değişim
- 11.66%
- Yıllık değişim
- 11.99%
