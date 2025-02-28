FiyatlarBölümler
ALG: Alamo Group Inc

198.22 USD 5.64 (2.77%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALG fiyatı bugün -2.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 198.12 ve Yüksek fiyatı olarak 203.12 aralığında işlem gördü.

Alamo Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
198.12 203.12
Yıllık aralık
157.14 233.25
Önceki kapanış
203.86
Açılış
203.12
Satış
198.22
Alış
198.52
Düşük
198.12
Yüksek
203.12
Hacim
178
Günlük değişim
-2.77%
Aylık değişim
-4.93%
6 aylık değişim
11.66%
Yıllık değişim
11.99%
