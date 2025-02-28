KurseKategorien
ALG: Alamo Group Inc

203.86 USD 2.45 (1.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALG hat sich für heute um 1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 203.53 bis zu einem Hoch von 206.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alamo Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALG News

Tagesspanne
203.53 206.23
Jahresspanne
157.14 233.25
Vorheriger Schlusskurs
201.41
Eröffnung
203.55
Bid
203.86
Ask
204.16
Tief
203.53
Hoch
206.23
Volumen
207
Tagesänderung
1.22%
Monatsänderung
-2.23%
6-Monatsänderung
14.84%
Jahresänderung
15.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K