ALG: Alamo Group Inc
203.86 USD 2.45 (1.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALG hat sich für heute um 1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 203.53 bis zu einem Hoch von 206.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alamo Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ALG News
Tagesspanne
203.53 206.23
Jahresspanne
157.14 233.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 201.41
- Eröffnung
- 203.55
- Bid
- 203.86
- Ask
- 204.16
- Tief
- 203.53
- Hoch
- 206.23
- Volumen
- 207
- Tagesänderung
- 1.22%
- Monatsänderung
- -2.23%
- 6-Monatsänderung
- 14.84%
- Jahresänderung
- 15.18%
