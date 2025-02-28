通貨 / ALG
ALG: Alamo Group Inc
203.86 USD 2.45 (1.22%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALGの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり203.53の安値と206.23の高値で取引されました。
Alamo Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
203.53 206.23
1年のレンジ
157.14 233.25
- 以前の終値
- 201.41
- 始値
- 203.55
- 買値
- 203.86
- 買値
- 204.16
- 安値
- 203.53
- 高値
- 206.23
- 出来高
- 207
- 1日の変化
- 1.22%
- 1ヶ月の変化
- -2.23%
- 6ヶ月の変化
- 14.84%
- 1年の変化
- 15.18%
