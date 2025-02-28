クォートセクション
通貨 / ALG
ALG: Alamo Group Inc

203.86 USD 2.45 (1.22%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALGの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり203.53の安値と206.23の高値で取引されました。

Alamo Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
203.53 206.23
1年のレンジ
157.14 233.25
以前の終値
201.41
始値
203.55
買値
203.86
買値
204.16
安値
203.53
高値
206.23
出来高
207
1日の変化
1.22%
1ヶ月の変化
-2.23%
6ヶ月の変化
14.84%
1年の変化
15.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K