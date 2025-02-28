Moedas / ALG
ALG: Alamo Group Inc
203.89 USD 2.48 (1.23%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALG para hoje mudou para 1.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 203.63 e o mais alto foi 205.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Alamo Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ALG Notícias
Faixa diária
203.63 205.59
Faixa anual
157.14 233.25
- Fechamento anterior
- 201.41
- Open
- 203.63
- Bid
- 203.89
- Ask
- 204.19
- Low
- 203.63
- High
- 205.59
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 1.23%
- Mudança mensal
- -2.21%
- Mudança de 6 meses
- 14.85%
- Mudança anual
- 15.19%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh