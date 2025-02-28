CotizacionesSecciones
ALG: Alamo Group Inc

201.41 USD 3.92 (1.91%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ALG de hoy ha cambiado un -1.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 201.30, mientras que el máximo ha alcanzado 207.71.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Alamo Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
201.30 207.71
Rango anual
157.14 233.25
Cierres anteriores
205.33
Open
206.06
Bid
201.41
Ask
201.71
Low
201.30
High
207.71
Volumen
47
Cambio diario
-1.91%
Cambio mensual
-3.40%
Cambio a 6 meses
13.46%
Cambio anual
13.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B