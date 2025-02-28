Divisas / ALG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ALG: Alamo Group Inc
201.41 USD 3.92 (1.91%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ALG de hoy ha cambiado un -1.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 201.30, mientras que el máximo ha alcanzado 207.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alamo Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALG News
- Alamo Group (NYSE:ALG): There's Not Enough Safety Here
- Alamo Group announces Robert Hureau as new CEO, effective Sept 2
- Alamo Group stock hits 52-week high at $230.47
- Earnings call transcript: Alamo Group Q2 2025 sees revenue beat, EPS miss
- This Alnylam Pharmaceuticals Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alamo Group (NYSE:ALG), Apartment Inv & Mgmt (NYSE:AIV)
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- DA Davidson downgrades Alamo Group stock to Neutral on valuation concerns
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Alamo Group: Specialized Equipment Producer Running 2 Tracks (NYSE:ALG)
- Alamo Group declares quarterly dividend of $0.30 per share
- Alamo Group stock hits 52-week high at 220.11 USD
- Alamo Group acquires vacuum excavation equipment maker Ring-O-Matic
- Alamo Group EVP sells $306,172 in company stock
- Alamo Group Stock Hits 52-Week High at $207.52 Amid Growth
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Alamo Group: Nearing An Upgrade (NYSE:ALG)
- Lindsay Corporation Faces Uncertainty In Light Of Tariffs And Industry Forecasts (LNN)
- Alamo Group Inc (ALG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
201.30 207.71
Rango anual
157.14 233.25
- Cierres anteriores
- 205.33
- Open
- 206.06
- Bid
- 201.41
- Ask
- 201.71
- Low
- 201.30
- High
- 207.71
- Volumen
- 47
- Cambio diario
- -1.91%
- Cambio mensual
- -3.40%
- Cambio a 6 meses
- 13.46%
- Cambio anual
- 13.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B