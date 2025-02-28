통화 / ALG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ALG: Alamo Group Inc
198.22 USD 5.64 (2.77%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALG 환율이 오늘 -2.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 198.12이고 고가는 203.12이었습니다.
Alamo Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALG News
- Alamo Group (NYSE:ALG): There's Not Enough Safety Here
- Alamo Group announces Robert Hureau as new CEO, effective Sept 2
- Alamo Group stock hits 52-week high at $230.47
- Earnings call transcript: Alamo Group Q2 2025 sees revenue beat, EPS miss
- This Alnylam Pharmaceuticals Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alamo Group (NYSE:ALG), Apartment Inv & Mgmt (NYSE:AIV)
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- DA Davidson downgrades Alamo Group stock to Neutral on valuation concerns
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Alamo Group: Specialized Equipment Producer Running 2 Tracks (NYSE:ALG)
- Alamo Group declares quarterly dividend of $0.30 per share
- Alamo Group stock hits 52-week high at 220.11 USD
- Alamo Group acquires vacuum excavation equipment maker Ring-O-Matic
- Alamo Group EVP sells $306,172 in company stock
- Alamo Group Stock Hits 52-Week High at $207.52 Amid Growth
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Alamo Group: Nearing An Upgrade (NYSE:ALG)
- Lindsay Corporation Faces Uncertainty In Light Of Tariffs And Industry Forecasts (LNN)
- Alamo Group Inc (ALG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
198.12 203.12
년간 변동
157.14 233.25
- 이전 종가
- 203.86
- 시가
- 203.12
- Bid
- 198.22
- Ask
- 198.52
- 저가
- 198.12
- 고가
- 203.12
- 볼륨
- 178
- 일일 변동
- -2.77%
- 월 변동
- -4.93%
- 6개월 변동
- 11.66%
- 년간 변동율
- 11.99%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K