ALG: Alamo Group Inc

205.33 USD 0.76 (0.37%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALG за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 202.10, а максимальная — 207.00.

Следите за динамикой Alamo Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
202.10 207.00
Годовой диапазон
157.14 233.25
Предыдущее закрытие
204.57
Open
204.32
Bid
205.33
Ask
205.63
Low
202.10
High
207.00
Объем
222
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
-1.52%
6-месячное изменение
15.67%
Годовое изменение
16.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.