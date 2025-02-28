Валюты / ALG
ALG: Alamo Group Inc
205.33 USD 0.76 (0.37%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALG за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 202.10, а максимальная — 207.00.
Следите за динамикой Alamo Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
202.10 207.00
Годовой диапазон
157.14 233.25
- Предыдущее закрытие
- 204.57
- Open
- 204.32
- Bid
- 205.33
- Ask
- 205.63
- Low
- 202.10
- High
- 207.00
- Объем
- 222
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- -1.52%
- 6-месячное изменение
- 15.67%
- Годовое изменение
- 16.01%
