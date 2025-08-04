Dövizler / AIV
AIV: Apartment Investment and Management Company
7.86 USD 0.05 (0.63%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AIV fiyatı bugün -0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.84 ve Yüksek fiyatı olarak 7.94 aralığında işlem gördü.
Apartment Investment and Management Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIV haberleri
- Apartment Investment and Management hisseleri 490 milyon dolarlık gayrimenkul satışı sonrası yükseldi
- Apartment Investment and Management stock rises after $490M property sale
- Walker & Dunlop, eski Invitation Homes CFO’sunu yönetim kuruluna atadı
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Aimco to sell Boston apartment portfolio for $740 million
- This Alnylam Pharmaceuticals Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alamo Group (NYSE:ALG), Apartment Inv & Mgmt (NYSE:AIV)
Günlük aralık
7.84 7.94
Yıllık aralık
6.89 9.30
- Önceki kapanış
- 7.91
- Açılış
- 7.92
- Satış
- 7.86
- Alış
- 8.16
- Düşük
- 7.84
- Yüksek
- 7.94
- Hacim
- 1.427 K
- Günlük değişim
- -0.63%
- Aylık değişim
- 0.77%
- 6 aylık değişim
- -10.68%
- Yıllık değişim
- -12.76%
21 Eylül, Pazar