AIV: Apartment Investment and Management Company
7.85 USD 0.42 (5.65%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIV за сегодня изменился на 5.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.63, а максимальная — 7.98.
Следите за динамикой Apartment Investment and Management Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AIV
- Акции Apartment Investment and Management растут после продажи недвижимости за $490 млн
- Apartment Investment and Management stock rises after $490M property sale
- Walker & Dunlop назначает бывшего финансового директора Invitation Homes в совет директоров
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Aimco to sell Boston apartment portfolio for $740 million
- This Alnylam Pharmaceuticals Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alamo Group (NYSE:ALG), Apartment Inv & Mgmt (NYSE:AIV)
Дневной диапазон
7.63 7.98
Годовой диапазон
6.89 9.30
- Предыдущее закрытие
- 7.43
- Open
- 7.88
- Bid
- 7.85
- Ask
- 8.15
- Low
- 7.63
- High
- 7.98
- Объем
- 6.019 K
- Дневное изменение
- 5.65%
- Месячное изменение
- 0.64%
- 6-месячное изменение
- -10.80%
- Годовое изменение
- -12.87%
