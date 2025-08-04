Währungen / AIV
AIV: Apartment Investment and Management Company
7.91 USD 0.11 (1.41%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIV hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.78 bis zu einem Hoch von 7.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Apartment Investment and Management Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.78 7.96
Jahresspanne
6.89 9.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.80
- Eröffnung
- 7.84
- Bid
- 7.91
- Ask
- 8.21
- Tief
- 7.78
- Hoch
- 7.96
- Volumen
- 1.805 K
- Tagesänderung
- 1.41%
- Monatsänderung
- 1.41%
- 6-Monatsänderung
- -10.11%
- Jahresänderung
- -12.21%
