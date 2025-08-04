Valute / AIV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AIV: Apartment Investment and Management Company
7.86 USD 0.05 (0.63%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIV ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.84 e ad un massimo di 7.94.
Segui le dinamiche di Apartment Investment and Management Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIV News
- Il titolo Apartment Investment and Management sale dopo vendita immobiliare da $490M
- Apartment Investment and Management stock rises after $490M property sale
- Walker & Dunlop nomina l’ex CFO di Invitation Homes nel consiglio
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Aimco to sell Boston apartment portfolio for $740 million
- This Alnylam Pharmaceuticals Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alamo Group (NYSE:ALG), Apartment Inv & Mgmt (NYSE:AIV)
Intervallo Giornaliero
7.84 7.94
Intervallo Annuale
6.89 9.30
- Chiusura Precedente
- 7.91
- Apertura
- 7.92
- Bid
- 7.86
- Ask
- 8.16
- Minimo
- 7.84
- Massimo
- 7.94
- Volume
- 1.427 K
- Variazione giornaliera
- -0.63%
- Variazione Mensile
- 0.77%
- Variazione Semestrale
- -10.68%
- Variazione Annuale
- -12.76%
20 settembre, sabato