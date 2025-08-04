통화 / AIV
AIV: Apartment Investment and Management Company
7.86 USD 0.05 (0.63%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AIV 환율이 오늘 -0.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.84이고 고가는 7.94이었습니다.
Apartment Investment and Management Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
7.84 7.94
년간 변동
6.89 9.30
- 이전 종가
- 7.91
- 시가
- 7.92
- Bid
- 7.86
- Ask
- 8.16
- 저가
- 7.84
- 고가
- 7.94
- 볼륨
- 1.427 K
- 일일 변동
- -0.63%
- 월 변동
- 0.77%
- 6개월 변동
- -10.68%
- 년간 변동율
- -12.76%
20 9월, 토요일