AIV: Apartment Investment and Management Company
7.84 USD 0.04 (0.51%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AIV para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.78 e o mais alto foi 7.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Apartment Investment and Management Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.78 7.84
Faixa anual
6.89 9.30
- Fechamento anterior
- 7.80
- Open
- 7.84
- Bid
- 7.84
- Ask
- 8.14
- Low
- 7.78
- High
- 7.84
- Volume
- 314
- Mudança diária
- 0.51%
- Mudança mensal
- 0.51%
- Mudança de 6 meses
- -10.91%
- Mudança anual
- -12.99%
