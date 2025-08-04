通貨 / AIV
AIV: Apartment Investment and Management Company
7.91 USD 0.11 (1.41%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AIVの今日の為替レートは、1.41%変化しました。日中、通貨は1あたり7.78の安値と7.96の高値で取引されました。
Apartment Investment and Management Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AIV News
- アパートメント・インベストメント・アンド・マネジメント社、4億9000万ドルの物件売却後に株価上昇
- Apartment Investment and Management stock rises after $490M property sale
- Walker & Dunlop、元Invitation HomesのCFOを取締役に任命
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Aimco to sell Boston apartment portfolio for $740 million
- This Alnylam Pharmaceuticals Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alamo Group (NYSE:ALG), Apartment Inv & Mgmt (NYSE:AIV)
1日のレンジ
7.78 7.96
1年のレンジ
6.89 9.30
- 以前の終値
- 7.80
- 始値
- 7.84
- 買値
- 7.91
- 買値
- 8.21
- 安値
- 7.78
- 高値
- 7.96
- 出来高
- 1.805 K
- 1日の変化
- 1.41%
- 1ヶ月の変化
- 1.41%
- 6ヶ月の変化
- -10.11%
- 1年の変化
- -12.21%
