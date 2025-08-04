货币 / AIV
AIV: Apartment Investment and Management Company
7.82 USD 0.03 (0.38%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AIV汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点7.76和高点7.89进行交易。
关注Apartment Investment and Management Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIV新闻
- 公寓投资与管理公司股价在4.9亿美元物业出售后上涨
- Apartment Investment and Management stock rises after $490M property sale
- Walker & Dunlop任命前Invitation Homes首席财务官加入董事会
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Aimco to sell Boston apartment portfolio for $740 million
- This Alnylam Pharmaceuticals Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alamo Group (NYSE:ALG), Apartment Inv & Mgmt (NYSE:AIV)
日范围
7.76 7.89
年范围
6.89 9.30
- 前一天收盘价
- 7.85
- 开盘价
- 7.80
- 卖价
- 7.82
- 买价
- 8.12
- 最低价
- 7.76
- 最高价
- 7.89
- 交易量
- 1.491 K
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- 0.26%
- 6个月变化
- -11.14%
- 年变化
- -13.21%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值