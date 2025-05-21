FiyatlarBölümler
Dövizler / AIRT
Geri dön - Hisse senetleri

AIRT: Air T Inc

22.77 USD 0.93 (3.92%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AIRT fiyatı bugün -3.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.77 ve Yüksek fiyatı olarak 22.77 aralığında işlem gördü.

Air T Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIRT haberleri

Günlük aralık
22.77 22.77
Yıllık aralık
14.58 26.70
Önceki kapanış
23.70
Açılış
22.77
Satış
22.77
Alış
23.07
Düşük
22.77
Yüksek
22.77
Hacim
5
Günlük değişim
-3.92%
Aylık değişim
-8.92%
6 aylık değişim
32.62%
Yıllık değişim
38.08%
21 Eylül, Pazar