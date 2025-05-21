Валюты / AIRT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AIRT: Air T Inc
25.60 USD 0.50 (1.99%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIRT за сегодня изменился на 1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.07, а максимальная — 26.37.
Следите за динамикой Air T Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AIRT
- Air T amends credit agreement, increases revolving credit line to $20 million
- Air T shareholders approve board nominees and key proposals at annual meeting
- Air T Stock Rises Following Q1 Earnings With Higher Revenue and Loss
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Amazon.com, Meta Platforms, Air T and Crown Crafts
- Top Research Reports for NVIDIA, Amazon.com & Meta Platforms
- Air T completes sale of two Airbus aircraft for over $18 million
- Air T, Inc. Reports Fiscal 2025 Results
- Air T expands financing deal to $100 million for growth
- Air T to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 11th & 12th in New York, NY
- air t inc enters new financing agreement for $100 million note
- Mountain Air Cargo expands with acquisition of Royal Aircraft Services
- Airline CEOs say US air traffic control system ’failing Americans,’ call for action
Дневной диапазон
25.07 26.37
Годовой диапазон
14.58 26.70
- Предыдущее закрытие
- 25.10
- Open
- 25.07
- Bid
- 25.60
- Ask
- 25.90
- Low
- 25.07
- High
- 26.37
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 1.99%
- Месячное изменение
- 2.40%
- 6-месячное изменение
- 49.10%
- Годовое изменение
- 55.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.