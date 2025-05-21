КотировкиРазделы
AIRT
AIRT: Air T Inc

25.60 USD 0.50 (1.99%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AIRT за сегодня изменился на 1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.07, а максимальная — 26.37.

Следите за динамикой Air T Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
25.07 26.37
Годовой диапазон
14.58 26.70
Предыдущее закрытие
25.10
Open
25.07
Bid
25.60
Ask
25.90
Low
25.07
High
26.37
Объем
6
Дневное изменение
1.99%
Месячное изменение
2.40%
6-месячное изменение
49.10%
Годовое изменение
55.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.