AIRT: Air T Inc

22.77 USD 0.93 (3.92%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIRT ha avuto una variazione del -3.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.77 e ad un massimo di 22.77.

Segui le dinamiche di Air T Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.77 22.77
Intervallo Annuale
14.58 26.70
Chiusura Precedente
23.70
Apertura
22.77
Bid
22.77
Ask
23.07
Minimo
22.77
Massimo
22.77
Volume
5
Variazione giornaliera
-3.92%
Variazione Mensile
-8.92%
Variazione Semestrale
32.62%
Variazione Annuale
38.08%
21 settembre, domenica