Valute / AIRT
AIRT: Air T Inc
22.77 USD 0.93 (3.92%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIRT ha avuto una variazione del -3.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.77 e ad un massimo di 22.77.
Segui le dinamiche di Air T Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIRT News
Intervallo Giornaliero
22.77 22.77
Intervallo Annuale
14.58 26.70
- Chiusura Precedente
- 23.70
- Apertura
- 22.77
- Bid
- 22.77
- Ask
- 23.07
- Minimo
- 22.77
- Massimo
- 22.77
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -3.92%
- Variazione Mensile
- -8.92%
- Variazione Semestrale
- 32.62%
- Variazione Annuale
- 38.08%
21 settembre, domenica