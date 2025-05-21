Devises / AIRT
AIRT: Air T Inc
22.77 USD 0.93 (3.92%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AIRT a changé de -3.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.77 et à un maximum de 22.77.
Suivez la dynamique Air T Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AIRT Nouvelles
- Lendway augmente sa facilité de crédit et obtient 4 millions $ en nouveaux billets à ordre
- Air T amends credit agreement, increases revolving credit line to $20 million
- Air T shareholders approve board nominees and key proposals at annual meeting
- Air T Stock Rises Following Q1 Earnings With Higher Revenue and Loss
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Amazon.com, Meta Platforms, Air T and Crown Crafts
- Top Research Reports for NVIDIA, Amazon.com & Meta Platforms
- Air T completes sale of two Airbus aircraft for over $18 million
- Air T, Inc. Reports Fiscal 2025 Results
- Air T expands financing deal to $100 million for growth
- Air T to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 11th & 12th in New York, NY
- air t inc enters new financing agreement for $100 million note
- Mountain Air Cargo expands with acquisition of Royal Aircraft Services
- Airline CEOs say US air traffic control system ’failing Americans,’ call for action
Range quotidien
22.77 22.77
Range Annuel
14.58 26.70
- Clôture Précédente
- 23.70
- Ouverture
- 22.77
- Bid
- 22.77
- Ask
- 23.07
- Plus Bas
- 22.77
- Plus Haut
- 22.77
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -3.92%
- Changement Mensuel
- -8.92%
- Changement à 6 Mois
- 32.62%
- Changement Annuel
- 38.08%
20 septembre, samedi