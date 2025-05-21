CotationsSections
AIRT: Air T Inc

22.77 USD 0.93 (3.92%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AIRT a changé de -3.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.77 et à un maximum de 22.77.

Suivez la dynamique Air T Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
22.77 22.77
Range Annuel
14.58 26.70
Clôture Précédente
23.70
Ouverture
22.77
Bid
22.77
Ask
23.07
Plus Bas
22.77
Plus Haut
22.77
Volume
5
Changement quotidien
-3.92%
Changement Mensuel
-8.92%
Changement à 6 Mois
32.62%
Changement Annuel
38.08%
