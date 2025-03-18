FiyatlarBölümler
AGMH
AGMH: AGM Group Holdings Inc - Class A

10.34 USD 8.11 (363.68%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AGMH fiyatı bugün 363.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.23 ve Yüksek fiyatı olarak 18.10 aralığında işlem gördü.

AGM Group Holdings Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
6.23 18.10
Yıllık aralık
0.02 18.10
Önceki kapanış
2.23
Açılış
7.00
Satış
10.34
Alış
10.64
Düşük
6.23
Yüksek
18.10
Hacim
216.047 K
Günlük değişim
363.68%
Aylık değişim
438.54%
6 aylık değişim
20580.00%
Yıllık değişim
490.86%
21 Eylül, Pazar