AGMH: AGM Group Holdings Inc - Class A
2.26 USD 0.11 (4.64%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AGMH para hoje mudou para -4.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.24 e o mais alto foi 2.45.
Veja a dinâmica do par de moedas AGM Group Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AGMH Notícias
Faixa diária
2.24 2.45
Faixa anual
0.02 4.93
- Fechamento anterior
- 2.37
- Open
- 2.45
- Bid
- 2.26
- Ask
- 2.56
- Low
- 2.24
- High
- 2.45
- Volume
- 128
- Mudança diária
- -4.64%
- Mudança mensal
- 17.71%
- Mudança de 6 meses
- 4420.00%
- Mudança anual
- 29.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh