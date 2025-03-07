Валюты / AGMH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AGMH: AGM Group Holdings Inc - Class A
2.34 USD 0.01 (0.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGMH за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.31, а максимальная — 2.44.
Следите за динамикой AGM Group Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AGMH
- AGM Group Holdings adopts 2025 share incentive plan
- Dow Surges Over 100 Points; JM Smucker Earnings Miss Views - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Group Holdings (NASDAQ:AGMH)
- AGM Group Holdings amends share structure, CEO Bo Zhu receives Class B shares
- AGM Group Holdings cancels and issues Class B shares, CEO gains majority voting power
- AGM Group Holdings Inc. Regains Compliance with Nasdaq Bid Price Requirement
- Nasdaq Grants AGM Group Holdings Inc. Continued Listing on The Nasdaq Stock Market Subject to Conditions
- AGM Group Holdings Inc. Announces Completion of 50 for 1 Share Consolidation
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- AGM Group announces 50-to-1 share consolidation
- AGM Group announces 50-for-1 share consolidation
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- These Seven Tiny Stocks Are Eating Up 72% Of Nasdaq Volume Today. Here Is The Fine Print.
- US Stocks Mixed; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - Damon (NASDAQ:DMN), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Dow Jumps Over 1,000 Points; Tesla Shares Rise After Q1 Results - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Higher As Fed Says Tariff Induced Inflation Will Be 'Transitory:' Any Pullback In Equities 'Offers An Opportunity,' Says Expert - Accenture (NYSE:ACN), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Dips Over 200 Points; US Industrial Production Increases More than Expected - Aditxt (NASDAQ:ADTX), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Gains 100 Points; US Economy Adds Fewer Jobs Than Projected - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Abits Group (NASDAQ:ABTS)
Дневной диапазон
2.31 2.44
Годовой диапазон
0.02 4.93
- Предыдущее закрытие
- 2.33
- Open
- 2.44
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Low
- 2.31
- High
- 2.44
- Объем
- 115
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 21.88%
- 6-месячное изменение
- 4580.00%
- Годовое изменение
- 33.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.