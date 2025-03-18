통화 / AGMH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AGMH: AGM Group Holdings Inc - Class A
10.34 USD 8.11 (363.68%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AGMH 환율이 오늘 363.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.23이고 고가는 18.10이었습니다.
AGM Group Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGMH News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- AGM Group Holdings adopts 2025 share incentive plan
- Dow Surges Over 100 Points; JM Smucker Earnings Miss Views - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Group Holdings (NASDAQ:AGMH)
- AGM Group Holdings amends share structure, CEO Bo Zhu receives Class B shares
- AGM Group Holdings cancels and issues Class B shares, CEO gains majority voting power
- AGM Group Holdings Inc. Regains Compliance with Nasdaq Bid Price Requirement
- Nasdaq Grants AGM Group Holdings Inc. Continued Listing on The Nasdaq Stock Market Subject to Conditions
- AGM Group Holdings Inc. Announces Completion of 50 for 1 Share Consolidation
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- AGM Group announces 50-to-1 share consolidation
- AGM Group announces 50-for-1 share consolidation
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- These Seven Tiny Stocks Are Eating Up 72% Of Nasdaq Volume Today. Here Is The Fine Print.
- US Stocks Mixed; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - Damon (NASDAQ:DMN), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Dow Jumps Over 1,000 Points; Tesla Shares Rise After Q1 Results - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Higher As Fed Says Tariff Induced Inflation Will Be 'Transitory:' Any Pullback In Equities 'Offers An Opportunity,' Says Expert - Accenture (NYSE:ACN), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Dips Over 200 Points; US Industrial Production Increases More than Expected - Aditxt (NASDAQ:ADTX), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
일일 변동 비율
6.23 18.10
년간 변동
0.02 18.10
- 이전 종가
- 2.23
- 시가
- 7.00
- Bid
- 10.34
- Ask
- 10.64
- 저가
- 6.23
- 고가
- 18.10
- 볼륨
- 216.047 K
- 일일 변동
- 363.68%
- 월 변동
- 438.54%
- 6개월 변동
- 20580.00%
- 년간 변동율
- 490.86%
20 9월, 토요일