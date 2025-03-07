通貨 / AGMH
AGMH: AGM Group Holdings Inc - Class A
2.23 USD 0.14 (5.91%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGMHの今日の為替レートは、-5.91%変化しました。日中、通貨は1あたり2.23の安値と2.45の高値で取引されました。
AGM Group Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.23 2.45
1年のレンジ
0.02 4.93
- 以前の終値
- 2.37
- 始値
- 2.45
- 買値
- 2.23
- 買値
- 2.53
- 安値
- 2.23
- 高値
- 2.45
- 出来高
- 146
- 1日の変化
- -5.91%
- 1ヶ月の変化
- 16.15%
- 6ヶ月の変化
- 4360.00%
- 1年の変化
- 27.43%
