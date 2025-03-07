Divisas / AGMH
AGMH: AGM Group Holdings Inc - Class A
2.37 USD 0.03 (1.28%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AGMH de hoy ha cambiado un 1.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.31, mientras que el máximo ha alcanzado 2.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AGM Group Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AGMH News
- AGM Group Holdings adopts 2025 share incentive plan
- Dow Surges Over 100 Points; JM Smucker Earnings Miss Views - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Group Holdings (NASDAQ:AGMH)
- AGM Group Holdings amends share structure, CEO Bo Zhu receives Class B shares
- AGM Group Holdings cancels and issues Class B shares, CEO gains majority voting power
- AGM Group Holdings Inc. Regains Compliance with Nasdaq Bid Price Requirement
- Nasdaq Grants AGM Group Holdings Inc. Continued Listing on The Nasdaq Stock Market Subject to Conditions
- AGM Group Holdings Inc. Announces Completion of 50 for 1 Share Consolidation
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- AGM Group announces 50-to-1 share consolidation
- AGM Group announces 50-for-1 share consolidation
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- These Seven Tiny Stocks Are Eating Up 72% Of Nasdaq Volume Today. Here Is The Fine Print.
- US Stocks Mixed; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - Damon (NASDAQ:DMN), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Dow Jumps Over 1,000 Points; Tesla Shares Rise After Q1 Results - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Higher As Fed Says Tariff Induced Inflation Will Be 'Transitory:' Any Pullback In Equities 'Offers An Opportunity,' Says Expert - Accenture (NYSE:ACN), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Dips Over 200 Points; US Industrial Production Increases More than Expected - Aditxt (NASDAQ:ADTX), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Gains 100 Points; US Economy Adds Fewer Jobs Than Projected - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Abits Group (NASDAQ:ABTS)
Rango diario
2.31 2.45
Rango anual
0.02 4.93
- Cierres anteriores
- 2.34
- Open
- 2.45
- Bid
- 2.37
- Ask
- 2.67
- Low
- 2.31
- High
- 2.45
- Volumen
- 124
- Cambio diario
- 1.28%
- Cambio mensual
- 23.44%
- Cambio a 6 meses
- 4640.00%
- Cambio anual
- 35.43%
