KurseKategorien
Währungen / AGMH
Zurück zum Aktien

AGMH: AGM Group Holdings Inc - Class A

11.72 USD 9.49 (425.56%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGMH hat sich für heute um 425.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.23 bis zu einem Hoch von 18.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die AGM Group Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGMH News

Tagesspanne
6.23 18.10
Jahresspanne
0.02 18.10
Vorheriger Schlusskurs
2.23
Eröffnung
6.96
Bid
11.72
Ask
12.02
Tief
6.23
Hoch
18.10
Volumen
187.816 K
Tagesänderung
425.56%
Monatsänderung
510.42%
6-Monatsänderung
23340.00%
Jahresänderung
569.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K