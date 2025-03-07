Währungen / AGMH
AGMH: AGM Group Holdings Inc - Class A
11.72 USD 9.49 (425.56%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGMH hat sich für heute um 425.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.23 bis zu einem Hoch von 18.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die AGM Group Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.23 18.10
Jahresspanne
0.02 18.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.23
- Eröffnung
- 6.96
- Bid
- 11.72
- Ask
- 12.02
- Tief
- 6.23
- Hoch
- 18.10
- Volumen
- 187.816 K
- Tagesänderung
- 425.56%
- Monatsänderung
- 510.42%
- 6-Monatsänderung
- 23340.00%
- Jahresänderung
- 569.71%
