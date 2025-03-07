Currencies / AGMH
AGMH: AGM Group Holdings Inc - Class A
2.34 USD 0.01 (0.43%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
AGMH exchange rate has changed by 0.43% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 2.31 and at a high of 2.44.
Follow AGM Group Holdings Inc - Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
AGMH News
- AGM Group Holdings adopts 2025 share incentive plan
- Dow Surges Over 100 Points; JM Smucker Earnings Miss Views - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Group Holdings (NASDAQ:AGMH)
- AGM Group Holdings amends share structure, CEO Bo Zhu receives Class B shares
- AGM Group Holdings cancels and issues Class B shares, CEO gains majority voting power
- AGM Group Holdings Inc. Regains Compliance with Nasdaq Bid Price Requirement
- Nasdaq Grants AGM Group Holdings Inc. Continued Listing on The Nasdaq Stock Market Subject to Conditions
- AGM Group Holdings Inc. Announces Completion of 50 for 1 Share Consolidation
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- AGM Group announces 50-to-1 share consolidation
- AGM Group announces 50-for-1 share consolidation
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- These Seven Tiny Stocks Are Eating Up 72% Of Nasdaq Volume Today. Here Is The Fine Print.
- US Stocks Mixed; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - Damon (NASDAQ:DMN), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Dow Jumps Over 1,000 Points; Tesla Shares Rise After Q1 Results - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Higher As Fed Says Tariff Induced Inflation Will Be 'Transitory:' Any Pullback In Equities 'Offers An Opportunity,' Says Expert - Accenture (NYSE:ACN), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Dips Over 200 Points; US Industrial Production Increases More than Expected - Aditxt (NASDAQ:ADTX), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Gains 100 Points; US Economy Adds Fewer Jobs Than Projected - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Abits Group (NASDAQ:ABTS)
