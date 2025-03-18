QuotazioniSezioni
Valute / AGMH
AGMH: AGM Group Holdings Inc - Class A

10.34 USD 8.11 (363.68%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AGMH ha avuto una variazione del 363.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.23 e ad un massimo di 18.10.

Segui le dinamiche di AGM Group Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.23 18.10
Intervallo Annuale
0.02 18.10
Chiusura Precedente
2.23
Apertura
7.00
Bid
10.34
Ask
10.64
Minimo
6.23
Massimo
18.10
Volume
216.047 K
Variazione giornaliera
363.68%
Variazione Mensile
438.54%
Variazione Semestrale
20580.00%
Variazione Annuale
490.86%
21 settembre, domenica