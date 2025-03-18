Valute / AGMH
AGMH: AGM Group Holdings Inc - Class A
10.34 USD 8.11 (363.68%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AGMH ha avuto una variazione del 363.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.23 e ad un massimo di 18.10.
Segui le dinamiche di AGM Group Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AGMH News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- AGM Group Holdings adopts 2025 share incentive plan
- Dow Surges Over 100 Points; JM Smucker Earnings Miss Views - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Group Holdings (NASDAQ:AGMH)
- AGM Group Holdings amends share structure, CEO Bo Zhu receives Class B shares
- AGM Group Holdings cancels and issues Class B shares, CEO gains majority voting power
- AGM Group Holdings Inc. Regains Compliance with Nasdaq Bid Price Requirement
- Nasdaq Grants AGM Group Holdings Inc. Continued Listing on The Nasdaq Stock Market Subject to Conditions
- AGM Group Holdings Inc. Announces Completion of 50 for 1 Share Consolidation
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- AGM Group announces 50-to-1 share consolidation
- AGM Group announces 50-for-1 share consolidation
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- These Seven Tiny Stocks Are Eating Up 72% Of Nasdaq Volume Today. Here Is The Fine Print.
- US Stocks Mixed; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - Damon (NASDAQ:DMN), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Dow Jumps Over 1,000 Points; Tesla Shares Rise After Q1 Results - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Higher As Fed Says Tariff Induced Inflation Will Be 'Transitory:' Any Pullback In Equities 'Offers An Opportunity,' Says Expert - Accenture (NYSE:ACN), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Dips Over 200 Points; US Industrial Production Increases More than Expected - Aditxt (NASDAQ:ADTX), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Intervallo Giornaliero
6.23 18.10
Intervallo Annuale
0.02 18.10
- Chiusura Precedente
- 2.23
- Apertura
- 7.00
- Bid
- 10.34
- Ask
- 10.64
- Minimo
- 6.23
- Massimo
- 18.10
- Volume
- 216.047 K
- Variazione giornaliera
- 363.68%
- Variazione Mensile
- 438.54%
- Variazione Semestrale
- 20580.00%
- Variazione Annuale
- 490.86%
