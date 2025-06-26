FiyatlarBölümler
AGM: Federal Agricultural Mortgage Corporation

183.49 USD 4.68 (2.49%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AGM fiyatı bugün -2.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 182.10 ve Yüksek fiyatı olarak 188.32 aralığında işlem gördü.

Federal Agricultural Mortgage Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
182.10 188.32
Yıllık aralık
159.64 217.14
Önceki kapanış
188.17
Açılış
188.32
Satış
183.49
Alış
183.79
Düşük
182.10
Yüksek
188.32
Hacim
140
Günlük değişim
-2.49%
Aylık değişim
-11.77%
6 aylık değişim
-1.91%
Yıllık değişim
-0.80%
