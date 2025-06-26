Dövizler / AGM
AGM: Federal Agricultural Mortgage Corporation
183.49 USD 4.68 (2.49%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AGM fiyatı bugün -2.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 182.10 ve Yüksek fiyatı olarak 188.32 aralığında işlem gördü.
Federal Agricultural Mortgage Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
182.10 188.32
Yıllık aralık
159.64 217.14
- Önceki kapanış
- 188.17
- Açılış
- 188.32
- Satış
- 183.49
- Alış
- 183.79
- Düşük
- 182.10
- Yüksek
- 188.32
- Hacim
- 140
- Günlük değişim
- -2.49%
- Aylık değişim
- -11.77%
- 6 aylık değişim
- -1.91%
- Yıllık değişim
- -0.80%
21 Eylül, Pazar