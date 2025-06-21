Divisas / AGM
AGM: Federal Agricultural Mortgage Corporation
185.88 USD 0.60 (0.32%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AGM de hoy ha cambiado un -0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 184.50, mientras que el máximo ha alcanzado 189.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Federal Agricultural Mortgage Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AGM News
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- What Makes Farmer Mac (AGM) a New Buy Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- AGM.PR.H: A 6.50% Preferred IPO From Federal Agricultural Mortgage (NYSE:AGM)
- Federal Agricultural Mortgage Corp completes $4 million Series H preferred stock offering
- Farmer Mac to issue $100 million of Series H preferred stock
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Farmer Mac Q2 2025 slides: Core earnings growth continues with diversified portfolio
- Federal Agricultural Mortgage Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGM)
- Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Federal Agricultural Mortgage (AGM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Federal Agricultural Mortgage earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) Meets Q2 Earnings Estimates
- 3 Mortgage & Related Services Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Crude Oil Rises Sharply; Milestone Pharmaceuticals Shares Plunge - Federal Agricultural (NYSE:AGM), MiNK Therapeutics (NASDAQ:INKT)
- Visa, Mastercard lead market cap stock movers on Friday
- Federal Agricultural Mortgage names interim CFO after resignation announcement
- Thrivent Small Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
Rango diario
184.50 189.62
Rango anual
159.64 217.14
- Cierres anteriores
- 186.48
- Open
- 186.05
- Bid
- 185.88
- Ask
- 186.18
- Low
- 184.50
- High
- 189.62
- Volumen
- 150
- Cambio diario
- -0.32%
- Cambio mensual
- -10.62%
- Cambio a 6 meses
- -0.63%
- Cambio anual
- 0.49%
