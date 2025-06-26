Moedas / AGM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AGM: Federal Agricultural Mortgage Corporation
187.64 USD 1.76 (0.95%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AGM para hoje mudou para 0.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 184.41 e o mais alto foi 188.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Federal Agricultural Mortgage Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGM Notícias
- Is Federal Agricultural Mortgage (AGM) Stock Undervalued Right Now?
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- What Makes Farmer Mac (AGM) a New Buy Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- AGM.PR.H: A 6.50% Preferred IPO From Federal Agricultural Mortgage (NYSE:AGM)
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Federal Agricultural Mortgage Corp completes $4 million Series H preferred stock offering
- Farmer Mac to issue $100 million of Series H preferred stock
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Farmer Mac Q2 2025 slides: Core earnings growth continues with diversified portfolio
- Federal Agricultural Mortgage Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGM)
- Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Federal Agricultural Mortgage (AGM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Federal Agricultural Mortgage earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) Meets Q2 Earnings Estimates
- 3 Mortgage & Related Services Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Crude Oil Rises Sharply; Milestone Pharmaceuticals Shares Plunge - Federal Agricultural (NYSE:AGM), MiNK Therapeutics (NASDAQ:INKT)
- Visa, Mastercard lead market cap stock movers on Friday
- Federal Agricultural Mortgage names interim CFO after resignation announcement
- Thrivent Small Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
Faixa diária
184.41 188.30
Faixa anual
159.64 217.14
- Fechamento anterior
- 185.88
- Open
- 184.41
- Bid
- 187.64
- Ask
- 187.94
- Low
- 184.41
- High
- 188.30
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 0.95%
- Mudança mensal
- -9.77%
- Mudança de 6 meses
- 0.31%
- Mudança anual
- 1.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh