AGM: Federal Agricultural Mortgage Corporation
186.48 USD 4.88 (2.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGM за сегодня изменился на -2.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 185.69, а максимальная — 190.80.
Следите за динамикой Federal Agricultural Mortgage Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AGM
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- What Makes Farmer Mac (AGM) a New Buy Stock
- AGM.PR.H: A 6.50% Preferred IPO From Federal Agricultural Mortgage (NYSE:AGM)
- Federal Agricultural Mortgage Corp completes $4 million Series H preferred stock offering
- Farmer Mac to issue $100 million of Series H preferred stock
- Farmer Mac Q2 2025 slides: Core earnings growth continues with diversified portfolio
- Federal Agricultural Mortgage Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGM)
- Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Federal Agricultural Mortgage (AGM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Federal Agricultural Mortgage earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) Meets Q2 Earnings Estimates
- 3 Mortgage & Related Services Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Crude Oil Rises Sharply; Milestone Pharmaceuticals Shares Plunge - Federal Agricultural (NYSE:AGM), MiNK Therapeutics (NASDAQ:INKT)
- Visa, Mastercard lead market cap stock movers on Friday
- Federal Agricultural Mortgage names interim CFO after resignation announcement
- Thrivent Small Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
Дневной диапазон
185.69 190.80
Годовой диапазон
159.64 217.14
- Предыдущее закрытие
- 191.36
- Open
- 190.67
- Bid
- 186.48
- Ask
- 186.78
- Low
- 185.69
- High
- 190.80
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- -2.55%
- Месячное изменение
- -10.33%
- 6-месячное изменение
- -0.31%
- Годовое изменение
- 0.82%
