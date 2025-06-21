货币 / AGM
AGM: Federal Agricultural Mortgage Corporation
186.48 USD 4.88 (2.55%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AGM汇率已更改-2.55%。当日，交易品种以低点185.69和高点190.80进行交易。
关注Federal Agricultural Mortgage Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AGM新闻
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- What Makes Farmer Mac (AGM) a New Buy Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- AGM.PR.H: A 6.50% Preferred IPO From Federal Agricultural Mortgage (NYSE:AGM)
- Federal Agricultural Mortgage Corp completes $4 million Series H preferred stock offering
- Farmer Mac to issue $100 million of Series H preferred stock
- Farmer Mac Q2 2025 slides: Core earnings growth continues with diversified portfolio
- Federal Agricultural Mortgage Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGM)
- Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Federal Agricultural Mortgage (AGM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Federal Agricultural Mortgage earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) Meets Q2 Earnings Estimates
- 3 Mortgage & Related Services Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Crude Oil Rises Sharply; Milestone Pharmaceuticals Shares Plunge - Federal Agricultural (NYSE:AGM), MiNK Therapeutics (NASDAQ:INKT)
- Visa, Mastercard lead market cap stock movers on Friday
- Federal Agricultural Mortgage names interim CFO after resignation announcement
- Thrivent Small Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
日范围
185.69 190.80
年范围
159.64 217.14
- 前一天收盘价
- 191.36
- 开盘价
- 190.67
- 卖价
- 186.48
- 买价
- 186.78
- 最低价
- 185.69
- 最高价
- 190.80
- 交易量
- 71
- 日变化
- -2.55%
- 月变化
- -10.33%
- 6个月变化
- -0.31%
- 年变化
- 0.82%
