Valute / AGM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AGM: Federal Agricultural Mortgage Corporation
183.49 USD 4.68 (2.49%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AGM ha avuto una variazione del -2.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 182.10 e ad un massimo di 188.32.
Segui le dinamiche di Federal Agricultural Mortgage Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGM News
- Is Federal Agricultural Mortgage (AGM) Stock Undervalued Right Now?
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- What Makes Farmer Mac (AGM) a New Buy Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- AGM.PR.H: A 6.50% Preferred IPO From Federal Agricultural Mortgage (NYSE:AGM)
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Federal Agricultural Mortgage Corp completes $4 million Series H preferred stock offering
- Farmer Mac to issue $100 million of Series H preferred stock
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Farmer Mac Q2 2025 slides: Core earnings growth continues with diversified portfolio
- Federal Agricultural Mortgage Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGM)
- Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Federal Agricultural Mortgage (AGM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Federal Agricultural Mortgage earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) Meets Q2 Earnings Estimates
- 3 Mortgage & Related Services Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Crude Oil Rises Sharply; Milestone Pharmaceuticals Shares Plunge - Federal Agricultural (NYSE:AGM), MiNK Therapeutics (NASDAQ:INKT)
- Visa, Mastercard lead market cap stock movers on Friday
- Federal Agricultural Mortgage names interim CFO after resignation announcement
- Thrivent Small Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
Intervallo Giornaliero
182.10 188.32
Intervallo Annuale
159.64 217.14
- Chiusura Precedente
- 188.17
- Apertura
- 188.32
- Bid
- 183.49
- Ask
- 183.79
- Minimo
- 182.10
- Massimo
- 188.32
- Volume
- 140
- Variazione giornaliera
- -2.49%
- Variazione Mensile
- -11.77%
- Variazione Semestrale
- -1.91%
- Variazione Annuale
- -0.80%
20 settembre, sabato