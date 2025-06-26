QuotazioniSezioni
AGM: Federal Agricultural Mortgage Corporation

183.49 USD 4.68 (2.49%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AGM ha avuto una variazione del -2.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 182.10 e ad un massimo di 188.32.

Segui le dinamiche di Federal Agricultural Mortgage Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
182.10 188.32
Intervallo Annuale
159.64 217.14
Chiusura Precedente
188.17
Apertura
188.32
Bid
183.49
Ask
183.79
Minimo
182.10
Massimo
188.32
Volume
140
Variazione giornaliera
-2.49%
Variazione Mensile
-11.77%
Variazione Semestrale
-1.91%
Variazione Annuale
-0.80%
