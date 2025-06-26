通貨 / AGM
AGM: Federal Agricultural Mortgage Corporation
188.17 USD 2.29 (1.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGMの今日の為替レートは、1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり184.41の安値と188.39の高値で取引されました。
Federal Agricultural Mortgage Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AGM News
- Is Federal Agricultural Mortgage (AGM) Stock Undervalued Right Now?
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- What Makes Farmer Mac (AGM) a New Buy Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- AGM.PR.H: A 6.50% Preferred IPO From Federal Agricultural Mortgage (NYSE:AGM)
- Federal Agricultural Mortgage Corp completes $4 million Series H preferred stock offering
- Farmer Mac to issue $100 million of Series H preferred stock
- AGM or ZG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Farmer Mac Q2 2025 slides: Core earnings growth continues with diversified portfolio
- Federal Agricultural Mortgage Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGM)
- Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Federal Agricultural Mortgage (AGM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Federal Agricultural Mortgage earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) Meets Q2 Earnings Estimates
- 3 Mortgage & Related Services Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Crude Oil Rises Sharply; Milestone Pharmaceuticals Shares Plunge - Federal Agricultural (NYSE:AGM), MiNK Therapeutics (NASDAQ:INKT)
- Visa, Mastercard lead market cap stock movers on Friday
- Federal Agricultural Mortgage names interim CFO after resignation announcement
- Thrivent Small Cap Stock Fund Q1 2025 Commentary
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
1日のレンジ
184.41 188.39
1年のレンジ
159.64 217.14
- 以前の終値
- 185.88
- 始値
- 184.41
- 買値
- 188.17
- 買値
- 188.47
- 安値
- 184.41
- 高値
- 188.39
- 出来高
- 122
- 1日の変化
- 1.23%
- 1ヶ月の変化
- -9.52%
- 6ヶ月の変化
- 0.59%
- 1年の変化
- 1.73%
