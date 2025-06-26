Währungen / AGM
AGM: Federal Agricultural Mortgage Corporation
188.17 USD 2.29 (1.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGM hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 184.41 bis zu einem Hoch von 188.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Federal Agricultural Mortgage Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
184.41 188.39
Jahresspanne
159.64 217.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 185.88
- Eröffnung
- 184.41
- Bid
- 188.17
- Ask
- 188.47
- Tief
- 184.41
- Hoch
- 188.39
- Volumen
- 122
- Tagesänderung
- 1.23%
- Monatsänderung
- -9.52%
- 6-Monatsänderung
- 0.59%
- Jahresänderung
- 1.73%
