KurseKategorien
Währungen / AGM
Zurück zum Aktien

AGM: Federal Agricultural Mortgage Corporation

188.17 USD 2.29 (1.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGM hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 184.41 bis zu einem Hoch von 188.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Federal Agricultural Mortgage Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGM News

Tagesspanne
184.41 188.39
Jahresspanne
159.64 217.14
Vorheriger Schlusskurs
185.88
Eröffnung
184.41
Bid
188.17
Ask
188.47
Tief
184.41
Hoch
188.39
Volumen
122
Tagesänderung
1.23%
Monatsänderung
-9.52%
6-Monatsänderung
0.59%
Jahresänderung
1.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K