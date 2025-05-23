FiyatlarBölümler
Dövizler / AFGB
Geri dön - Hisse senetleri

AFGB: American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due

23.0400 USD 0.2200 (0.95%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AFGB fiyatı bugün -0.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.0000 ve Yüksek fiyatı olarak 23.2800 aralığında işlem gördü.

American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFGB haberleri

Günlük aralık
23.0000 23.2800
Yıllık aralık
20.4775 25.2400
Önceki kapanış
23.2600
Açılış
23.2422
Satış
23.0400
Alış
23.0430
Düşük
23.0000
Yüksek
23.2800
Hacim
21
Günlük değişim
-0.95%
Aylık değişim
2.90%
6 aylık değişim
5.06%
Yıllık değişim
-7.66%
21 Eylül, Pazar