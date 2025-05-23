Dövizler / AFGB
AFGB: American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due
23.0400 USD 0.2200 (0.95%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AFGB fiyatı bugün -0.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.0000 ve Yüksek fiyatı olarak 23.2800 aralığında işlem gördü.
American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
23.0000 23.2800
Yıllık aralık
20.4775 25.2400
- Önceki kapanış
- 23.2600
- Açılış
- 23.2422
- Satış
- 23.0400
- Alış
- 23.0430
- Düşük
- 23.0000
- Yüksek
- 23.2800
- Hacim
- 21
- Günlük değişim
- -0.95%
- Aylık değişim
- 2.90%
- 6 aylık değişim
- 5.06%
- Yıllık değişim
- -7.66%
21 Eylül, Pazar