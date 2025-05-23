Валюты / AFGB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AFGB: American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due
23.0631 USD 0.0130 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFGB за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.0109, а максимальная — 23.2299.
Следите за динамикой American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AFGB
- American Financial Group, Inc. (AFG) Presents at KBW Insurance Conference 2025 - Slideshow (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc.'s Baby Bonds With Over 7% Yield (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AFG)
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- AFGB stock touches 52-week low at $20.66 amid market shifts
- Retire With Long-Term Bonds: American Financial Group And Its Baby Bond AFGC (NYSE:AFG)
- 2 Investment-Grade Baby Bonds For You And Me
Дневной диапазон
23.0109 23.2299
Годовой диапазон
20.4775 25.2400
- Предыдущее закрытие
- 23.0501
- Open
- 23.2299
- Bid
- 23.0631
- Ask
- 23.0661
- Low
- 23.0109
- High
- 23.2299
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 3.01%
- 6-месячное изменение
- 5.17%
- Годовое изменение
- -7.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.