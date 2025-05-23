КотировкиРазделы
Валюты / AFGB
Назад в Рынок акций США

AFGB: American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due

23.0631 USD 0.0130 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AFGB за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.0109, а максимальная — 23.2299.

Следите за динамикой American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AFGB

Дневной диапазон
23.0109 23.2299
Годовой диапазон
20.4775 25.2400
Предыдущее закрытие
23.0501
Open
23.2299
Bid
23.0631
Ask
23.0661
Low
23.0109
High
23.2299
Объем
27
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
3.01%
6-месячное изменение
5.17%
Годовое изменение
-7.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.