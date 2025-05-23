Währungen / AFGB
AFGB: American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due
23.2600 USD 0.1200 (0.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AFGB hat sich für heute um -0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.0300 bis zu einem Hoch von 23.4299 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
23.0300 23.4299
Jahresspanne
20.4775 25.2400
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.3800
- Eröffnung
- 23.3400
- Bid
- 23.2600
- Ask
- 23.2630
- Tief
- 23.0300
- Hoch
- 23.4299
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -0.51%
- Monatsänderung
- 3.89%
- 6-Monatsänderung
- 6.06%
- Jahresänderung
- -6.77%
