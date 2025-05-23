CotizacionesSecciones
Divisas / AFGB
Volver a Acciones

AFGB: American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due

23.3800 USD 0.3169 (1.37%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AFGB de hoy ha cambiado un 1.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.0100, mientras que el máximo ha alcanzado 23.4300.

Siga la dinámica de la pareja de divisas American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFGB News

Rango diario
23.0100 23.4300
Rango anual
20.4775 25.2400
Cierres anteriores
23.0631
Open
23.1050
Bid
23.3800
Ask
23.3830
Low
23.0100
High
23.4300
Volumen
31
Cambio diario
1.37%
Cambio mensual
4.42%
Cambio a 6 meses
6.61%
Cambio anual
-6.29%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B