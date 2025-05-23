시세섹션
AFGB
AFGB: American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due

23.0400 USD 0.2200 (0.95%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AFGB 환율이 오늘 -0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.0000이고 고가는 23.2800이었습니다.

American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
23.0000 23.2800
년간 변동
20.4775 25.2400
이전 종가
23.2600
시가
23.2422
Bid
23.0400
Ask
23.0430
저가
23.0000
고가
23.2800
볼륨
21
일일 변동
-0.95%
월 변동
2.90%
6개월 변동
5.06%
년간 변동율
-7.66%
