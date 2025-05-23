CotationsSections
AFGB: American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due

23.0400 USD 0.2200 (0.95%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AFGB a changé de -0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.0000 et à un maximum de 23.2800.

Suivez la dynamique American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23.0000 23.2800
Range Annuel
20.4775 25.2400
Clôture Précédente
23.2600
Ouverture
23.2422
Bid
23.0400
Ask
23.0430
Plus Bas
23.0000
Plus Haut
23.2800
Volume
21
Changement quotidien
-0.95%
Changement Mensuel
2.90%
Changement à 6 Mois
5.06%
Changement Annuel
-7.66%
20 septembre, samedi