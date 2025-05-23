Devises / AFGB
AFGB: American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due
23.0400 USD 0.2200 (0.95%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AFGB a changé de -0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.0000 et à un maximum de 23.2800.
Suivez la dynamique American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
23.0000 23.2800
Range Annuel
20.4775 25.2400
- Clôture Précédente
- 23.2600
- Ouverture
- 23.2422
- Bid
- 23.0400
- Ask
- 23.0430
- Plus Bas
- 23.0000
- Plus Haut
- 23.2800
- Volume
- 21
- Changement quotidien
- -0.95%
- Changement Mensuel
- 2.90%
- Changement à 6 Mois
- 5.06%
- Changement Annuel
- -7.66%
20 septembre, samedi