AFGB: American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due
23.2600 USD 0.1200 (0.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AFGBの今日の為替レートは、-0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり23.0300の安値と23.4299の高値で取引されました。
American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures dueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AFGB News
1日のレンジ
23.0300 23.4299
1年のレンジ
20.4775 25.2400
- 以前の終値
- 23.3800
- 始値
- 23.3400
- 買値
- 23.2600
- 買値
- 23.2630
- 安値
- 23.0300
- 高値
- 23.4299
- 出来高
- 42
- 1日の変化
- -0.51%
- 1ヶ月の変化
- 3.89%
- 6ヶ月の変化
- 6.06%
- 1年の変化
- -6.77%
