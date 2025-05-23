QuotazioniSezioni
Valute / AFGB
Tornare a Azioni

AFGB: American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due

23.0400 USD 0.2200 (0.95%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AFGB ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.0000 e ad un massimo di 23.2800.

Segui le dinamiche di American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFGB News

Intervallo Giornaliero
23.0000 23.2800
Intervallo Annuale
20.4775 25.2400
Chiusura Precedente
23.2600
Apertura
23.2422
Bid
23.0400
Ask
23.0430
Minimo
23.0000
Massimo
23.2800
Volume
21
Variazione giornaliera
-0.95%
Variazione Mensile
2.90%
Variazione Semestrale
5.06%
Variazione Annuale
-7.66%
20 settembre, sabato