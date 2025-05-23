Valute / AFGB
AFGB: American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due
23.0400 USD 0.2200 (0.95%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFGB ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.0000 e ad un massimo di 23.2800.
Segui le dinamiche di American Financial Group Inc 5.875% Subordinated Debentures due. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.0000 23.2800
Intervallo Annuale
20.4775 25.2400
- Chiusura Precedente
- 23.2600
- Apertura
- 23.2422
- Bid
- 23.0400
- Ask
- 23.0430
- Minimo
- 23.0000
- Massimo
- 23.2800
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- -0.95%
- Variazione Mensile
- 2.90%
- Variazione Semestrale
- 5.06%
- Variazione Annuale
- -7.66%
20 settembre, sabato