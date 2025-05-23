FiyatlarBölümler
Dövizler / AFB
AFB: AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc

10.88 USD 0.02 (0.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AFB fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.88 ve Yüksek fiyatı olarak 10.92 aralığında işlem gördü.

AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
10.88 10.92
Yıllık aralık
9.79 11.95
Önceki kapanış
10.86
Açılış
10.89
Satış
10.88
Alış
11.18
Düşük
10.88
Yüksek
10.92
Hacim
135
Günlük değişim
0.18%
Aylık değişim
5.02%
6 aylık değişim
0.00%
Yıllık değişim
-8.03%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.652 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-0.6%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%