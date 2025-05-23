KurseKategorien
AFB: AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc

10.88 USD 0.02 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AFB hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.88 bis zu einem Hoch von 10.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
10.88 10.92
Jahresspanne
9.79 11.95
Vorheriger Schlusskurs
10.86
Eröffnung
10.89
Bid
10.88
Ask
11.18
Tief
10.88
Hoch
10.92
Volumen
135
Tagesänderung
0.18%
Monatsänderung
5.02%
6-Monatsänderung
0.00%
Jahresänderung
-8.03%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%