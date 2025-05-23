Währungen / AFB
AFB: AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc
10.88 USD 0.02 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AFB hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.88 bis zu einem Hoch von 10.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.88 10.92
Jahresspanne
9.79 11.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.86
- Eröffnung
- 10.89
- Bid
- 10.88
- Ask
- 11.18
- Tief
- 10.88
- Hoch
- 10.92
- Volumen
- 135
- Tagesänderung
- 0.18%
- Monatsänderung
- 5.02%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -8.03%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%